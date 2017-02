Dragon Ball Fusions : une nouvelle vidéo

A deux semaines de sa sortie européenne,se permet de pointer dans l'actualité avec un second trailer explicatif pour décrire en détails son système de combat façon RPG avec tout une notion de tactique.RDV le 17 février donc, en rappelant la présence d'un patch Day One (gratuit) qui ajoutera de nouvelles tenues et coups spéciaux, en plus de 7 personnages jouables :- Trunks (DB Super)- Super Saiyan Trunks (DB Super)- Black Goku- Black Goky SSR- Bejito SSD- Zamasu- Zamasu fusionné