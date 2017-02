Final Fantasy XV : enfin le patch PS4 Pro [UP]

Hé ben il était temps ! Le nouveau ATR deaura servi à livrer la date de sortie de la prochaine grosse MAJ, qui inclura la compatibilité PS4 Pro promise depuis des semaines (et attendue de base en décembre).Voici donc ce qu'apportera la MAJ du 21 février :- Patch PS4 Pro 1080p/60FPS- Nouvelles quêtes à durée limitée- Rehausse du Level Max (120)- Possibilité de stocker 200 images (au lieu de 150)- Possibilité d'écouter le lecteur musique même en étant à dos de Chocobo- Nouveau boss : Roi Béhémoth- Nouvelle arme (Boost Sword) dans le Booster Pack, inclus dans le Season Pass.Une petite vidéo (de mauvaise qualité pour le moment) résume tout cela, revenant également sur le Festival et l'extension à venir fin mars.[UPDATE]Le 28 mars :- Lancement de l'extension Gladiolus (Cor également jouable) qui prendra place juste après son départ du groupe.- Refonte du chapitre 13 (ajout de choses scénarisées vers la fin) + autres petites modifications du même genre dans le reste du jeu.Juin :- Lancement de l'extension Prompto (Verstael également jouable) qui s'attardera sur l'histoire et le passif du perso.Plus tard :- Tabata souhaite toujours la version PC (avec mods).- L'équipe veut pouvoir proposer du off-road d'une manière ou d'une autre.