Xenoverse 2 : Champa & Vados en vidéos

Deux vidéos viennent illustrer la prochaine MAJ dequi offrira pour les détenteurs du Season Pass ces deux nouveaux personnages tirés de DB Super (Champa & Vados), en rajoutant un nouveau stage, un véhicule, trois costumes, de nouvelles quêtes et un lot d'attaques et autres emotes.La MAJ proposera également, gratuitement, une rehausse du niveau maximum, de nouvelles règles en tournoi et là encore, quelques sets de costumes, accessoires et attaques.Pas encore de date précise pour ce contenu qui arrivera néanmoins ce mois-ci.