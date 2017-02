A Rose in the Twilight : nouveau trailer

NIS America nous propose une petite vidéo pour rappeler la sortie prochaine en occident du petit, attendu précisément pour le 14 avril en Europe sur PS Vita (boîte et dématérialisé) ainsi que sur Steam, pour 19,99€ dans tous les cas.Un jeu d'ambiance à la progression faite de puzzles, marquant un peu plus l'envie pour l'éditeur de vouloir tenter quelques nouveautés à petits budgets qui parfois fonctionnent (d'autres fois non).