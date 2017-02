Retour en Morrowind pour TES Online

Un parfum de nostalgie envahie les équipes de Zenimax avec l'annonce d'une nouvelle extension pourqui nous fera revenir à, la fameuse province cadre deavant sa destruction, ce qui n'est pas grave vu que ce MMO se déroule 700 ans avant.Le scénario principal d'une trentaine d'heures vous permettra donc de rencontrer et venir en aide à Vivec, être connu de tout Tamriel depuis qu'il a sauvé Morrowind en arrêtant un météore qui depuis est en lévitation dans les cieux (tout en servant désormais de prison). On ajoutera à cela un paquet de quêtes annexes, une nouvelle Épreuve, du PVP (3VS3), une nouvelle classe (Gardien) qui permettra d'être accompagné d'un ours. L'extension sortira le 6 juin en dématérialisé pour ceux qui possèdent déjà le jeu de base, ou directement en boîte, sachant que dans un cas comme dans l'autre, vous pourrez choisir de débuter directement le jeu en Morrowind avec un perso tout neuf, ou effectuer une mise à niveau su vous souhaitez garder votre avatar.Un petit tourvous permettra de faire le point sur les bonus de précommandes et différentes éditions.