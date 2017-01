Resident Evil 7 : un trailer pour les DLC

Capcom propose un petit trailer pour rappeler que, comme 95 % des AAA aujourd'hui, aura droit à son lot de DLC, dont le premier sera d'ailleurs lâché dans la journée exclusivement sur PlayStation 4 (mais néanmoins temporairement).Voici le programme pour ceux qui ont raté la précédente news à ce sujet :(9,99€)- 31 janvier sur PS4, 21 février sur PC & One- Partie 1 : trouver un moyen de fuir une chambre fermée, sans que Marguerite Baker ne remarque à aucun instant que vous êtes sortis du lit.- Partie 2 : survivre à une vague d'ennemis jusqu'au petit matin.- Mode spécial : session de survie séparée de l'histoire principale (*)(14,99€)- 14 février sur PS4, 21 février sur PC & One- Partie 1 : Survivre face à un jeu mortel mis en place par Lucas Baker.- Partie 2 : Découvrir la vie de la famille Baker avant les incidents du jeu principal.- Mode spécial : session de recherche pour trouver rapidement de la bouffe pour Jack. (*)(*) Ces deux modes ne seront pas compatibles avec le PS VR(gratuit)- Printemps 2017- Chapitre supplémentaire en dehors de l'histoire principale.(payant)- Date, prix et contenu inconnus