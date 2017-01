Dragon Ball Heroes UMX fait sa pub

A peine annoncé,s'offre déjà une première publicité sur les chaînes locales japonaises, en attendant le vrai trailer qui arrivera prochainement.Donc un nouvel épisode, le troisième sur 3DS d'ailleurs, avec toujours plus de cartes à collectionner (3300), de nouveaux modes de jeu et des changements d'importance dans le système de combat.Les japonais l'accueilleront le 27 avril et Bandai Namco ne semble décidément pas souhaiter le sortir en occident, comme les deux autres.