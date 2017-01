Koei Tecmo continue de faire les présentations du casting deet on aborde cette fois Darius (Harukanaru Toki no Naka de), Honoka et Marie Rose de, et enfin Shiki, l'un des personnages inédits qui vient squatter ce cross-over.La sortie japonais est prévue pour le 2 mars sur PS4 & Vita, et on ignore pour le moment si l'Europe y aura droit un jour ou l'autre.