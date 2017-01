DiRT 4 officialisé en images et vidéo

Codemasters officialise l'arrivée prochaine de, titre qui s'appuiera au niveau de certains aspects sur la réussite critique et commerciale de, tout en gardant les fondamentaux de la série de base avec la promesse d'un mode carrière toujours plus étoffé, une cinquantaine de bolides et cinq zones (Pays de Galles, Michigan, Suède, Australie et Espagne).On notera l'arrivée d'un générateur de circuits qui fera les choses automatiquement après avoir validé quelques options au choix, l'ajout d'une école de rallye et bien entendu l'indispensable mode online.Sortie prévue pour le 9 juin sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.