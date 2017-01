Fire Emblem Heroes : un deuxième trailer

Voici donc les personnages annoncés pour le moment (19).

C'est via un second trailer que voici que Nintendo continue de nous faire les présentations de, son spin-off sauce F2P à destination du marché smartphones et qui sortira plus précisément ce 2 février sur iOS et Android.Nino (Fire Emblem)Eliwood (Fire Emblem)Ursula (Fire Emblem)Linde (Fire Emblem : Mystery of the Emblem)Jeorge (Fire Emblem : Mystery of the Emblem)Catria (Fire Emblem : Mystery of the Emblem)Ogma (Fire Emblem : Mystery of the Emblem)Lilina (Fire Emblem : Binding Blade)Fae (Fire Emblem : Binding Blade)Tharja (Fire Emblem Awakening)Frederick (Fire Emblem Awakening)Azura (Fire Emblem Awakening)Ryoma (Fire Emblem Fates)Elise (Fire Emblem Fates)Xander (Fire Emblem Fates)Jakob (Fire Emblem Fates)Subaki (Fire Emblem Fates)Hinoka (Fire Emblem Fates)Sakura (Fire Emblem Fates)