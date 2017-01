Pillars of Eternity 2 : début de la campagne de financement (et c'est déjà un succès)

Leaké au préalable par Kotaku, l'annonce dese fait maintenant par les voies officielles avec le lancement de la campagne de financement via FIG. 1,1 million de $ sont souhaités pour mener le projet à bien et les joueurs semblent avoir toute confiance en Obsidian après les très bons retours critiques du premier épisode : en l'espace d'une seule journée (sur les 30 jours de campagne), presque 800.000$ sont déjà récoltés. Rappelons queavait réussi à crever le plafond en atteignant 4 millions de $ à la ligne d'arrivée.Cette suite reprendra scénaristiquement là où le premier s'est terminé, nous emmenant sur un tout nouveau territoire qui sera l'occasion de mettre en avant votre nouveau moyen de navigation (un bateau) en ajoutant plein de nouvelles choses : gestion de l'IA par cycle (horaire) pour dynamiser les quêtes, nouveaux compagnons en plus de retours d'anciens, prise en compte des décisions faites dans le premier si vous récupérez votre sauvegarde, météo dynamique, nouvelle interface et rehausse technique.Sortie prévue pour début 2018 sur PC.