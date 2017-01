The Surge : ce sera également en mai

Pas de gameplay mais une simple vidéo CG pour préciser tranquillement la date de lancement du futur, et ce sera donc pour « courant mai » que ce nouveau projet de Deck13 débarquera sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.Comme, il s'agira d'un des nouveaux représentants dans le genre action dit « exigeant », qui apportera cette fois un peu plus d'éléments façon MetroidVania et des mécaniques de loot pour pousser à davantage démonter chaque partie d'un gros boss avant de lui donner le coup de grâceDu neuf sera d'ailleurs lâché la semaine prochaine à l'occasion de l'event de Focus Home.(vidéo disponible avec les sous-titres FR)