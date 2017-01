Apocalypse Now : une adaptation JV via Kickstarter

Légende du cinéma sortie en 1979,va connaître presque 40 ans après une adaptation JV comme on le découvre aujourd'hui via Kickstarter. Le titre est chapeauté par Francis Ford Coppola lui-même et développé par des personnalités de divers horizons ayant planché en vrac surOn nous parle donc d'un « RPG » à ambiance immersif/horreur/psychédélique qui devrait reprendre en partie le background du film vu que l'on y incarnera le Capitaine Benjamin Willard, toujours plongé dans la boucherie du Vietnam.900.000$ sont souhaités pour cette production, ce qui est pour le moment loin d'être gagné vu que le titre tourne à 40.000$ pour son premier jour sur Kickstarter (30 jours de financement comme de coutume), et il faudra donc se montrer un peu plus éloquent pendant la campagne pour pousser les intéressés, surtout si vous souhaitez une version PS4 ou One (pallier 2,5 millions de $) voir carrément une option VR (3 millions de $).Ah, et la patience est également de mise : sortie prévue fin 2020.