Prey : trailer et date de lancement

Bethesda débarque sans crier gare pour enfin faire un point concret sur le reboot de, avec au programme un trailer de gameplay, quelques nouvelles images pour accompagner la chose, mais aussi et surtout la date de sortie : le 5 mai 2017 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Reconnaissons du coup que l'éditeur est aujourd'hui l'un des rares à tenir son calendrier (sur cette génération en tout cas).Ceux qui précommanderont le jeu repartiront avec un pack pour bien démarrer l'aventure, incluant un fusil à pompe spécial, un plan pour fabriquer les munitions dédiées et quelques kits (neuromods, soins…).