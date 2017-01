Mario Sports Superstars se date aux USA

Le lancement desera bien « plus ou moins » mondial. Après la date japonaise (30 mars), on apprend maintenant que le titre sera lâché aux USA le 24 mars et si rien n'a encore été dit pour l'Europe, on imagine que l'on tournera dans les mêmes eaux.Notons que les éditions de lancement (donc en nombre limité) incluront une carte Amiibo pour débloquer divers bonus, sachant que d'autres seront vendus dans le commerce à raison de 5€ le paquet de cinq cartes.