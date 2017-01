Tekken 7 : un trailer pour Eliza

Attendu désormais pour le 2 juin 2017 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One,place aujourd'hui dans l'actualité un trailer pour Eliza, personnage qui sera disponible sous la forme d'un bonus de précommande quelle que soit l'édition pour laquelle vous craquerez, que ce soit la standard, la version Deluxe avec son Season Pass ou encore le collector et sa statuette.Season Pass qui proposera on le rappelle des personnages « spéciaux », de nouveaux stages, un mode supplémentaire ainsi que divers costumes.