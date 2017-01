Kingdom Hearts HD 2.8 : trailer de lancement

Et encore un trailer de lancement, cette fois pour, désormais disponible aux USA comme en Europe exclusivement sur PlayStation 4.Une troisième et dernière compilation qui intégrera le chapitre inédit 0.2 faisant lien avec le futur KHIII, un Remaster de Dream Drop Distance et enfin un résumé en cinématiques de Kingdom Hearts X. Rappelons que les versions PS4 accueilleront en outre, courant mars, un bundle des deux premières compilations (1.5 + 2.5).Enfin, la seconde vidéo permet de noter l'arrivée d'une MAJ pourqui justement ajoute Sora comme invocation. Histoire de pousser les fans à l'achat du dit-jeu, sachez que ce bonus ne sera disponible en téléchargement que jusqu'au 31 mars prochain.