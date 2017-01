Tales of Berseria : trailer de lancement

Même s'il est déjà possible de se le procurer dans quelques crémières,sortira « officiellement » ce vendredi en Europe dans sa version PlayStation 4, et même un jour avant si vous optez pour la version Steam.Voici donc l'habituel trailer de lancement pour ce nouveau cru qui mettra en avant Velvet, jeune femme devenue « démon » et ayant bien l'intention d'assouvir sa vengeance en allant tuer le prétendu sauveur de l'humanité.