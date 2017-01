Tekken 7 : date de sortie et éditions spéciales

Comme promis, Bandai Namco a enfin dévoilé la date de lancement desur PC, PlayStation 4 et Xbox One, avec une mauvaise nouvelle pour les fans puisque l'on passe finalement du « premier trimestre » au 2 juin 2017. Deux éditions spéciales seront lâchées pour l'occasion avec la « Deluxe » qui inclura le Season Pass, lui-même proposant l'accès futur à de nouveaux personnages, des stages, un mode de jeu, des costumes et des skins métallisés. La version Collector ajoutera à tout cela une OST, une statuette (30cm de haut, 45cm de large) et un Steelbook. Précommandez l'un ou l'autre vous donnera accès à Eliza en perso jouable.Notez également la présence d'autres bonus en fonction du support. Sur PS4, ce sera 3 costumes pour King, Xiaoyu et Jin (tirés de Tekken 2 & 4) ainsi qu'un mode Jukebox pour s'offrir les anciennes musiques de la série. Sur One, précommandez le jeu en dématérialisé vous permettra de repartir avecgratuitement en rétrocompatibilité.En voici le nouveau trailer.