Dragon Quest Heroes : quelques bonus sur Switch

Square Enix livre quelques petites informations sur la version Switch de, compilation attendue dès le lancement de la machine au Japon (le 3 mars donc) et on l'espère assez rapidement chez nous, aucune date n'ayant encore été livrée pour l'occident.On apprend ainsi que l'option « vibrations HD » sera exploitée pour offrir des effets différents en fonction du type d'ennemi frappé, et qu'il y aura quelques ajustements du coté de la difficulté, mais également dans le premier épisode qui intégrera cette fois des éléments du second. Quelques bonus également avec un nouveau perso jouable (Ragnar de DQIV) et un boss supplémentaire (Malroth de DQII).D'autres informations seront lâchées prochainement avec la tenue d'un Live Stream pour présenter plus en détails cette édition.