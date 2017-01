Battleborn s'offre une nouvelle MAJ

Faisant partie des gros flops de l'année 2016 au point qu'il est parfois possible de le trouver à moins de 5€ dans les bacs à soldes,poursuit pourtant son éphémère carrière auprès de sa petite communauté, accueillant une MAJ qui rajoute le personnage de Beatrix (intégré au Season Pass ou à débloquer contre 47.500 crédits) ainsi qu'une petite extension.La mise à jour apporte également la compatibilité PS4 Pro et quelques modifications dans le système :- Les 25 personnages accessibles dès le début du jeu- Davantage d'aides et de récompenses en mode Histoire- Ajouts de défis dont des quotidiens- Possibilité de créer des groupes bannissant tel ou tel perso