YS VIII : la version PS4 se montre

Falcom profite du Taipei Game Show 2017 en Chine pour nous offrir une première présentation vidéo sur la version PlayStation 4 de, attendue pour le 25 mai prochain au Japon.La vidéo évoque le système de « Style Change », plaçant des conditions pour vaincre certains ennemis (et pouvoir débloquer des donjons), tout en offrant un aperçu du rendu technique. Malgré l'ajout d'effets et des textures plus fine, on sent tout de même qu'on vient de la PS Vita (dont la version est disponible depuis quelques mois au Japon), mais on appréciera tout de même l'ajout du 60FPS, ainsi qu'une compatibilité PS4 Pro pour l'affichage 4K.