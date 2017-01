Switch : les jeux de stratégie de Koei en vidéos

Outreen fin d'année, Koei Tecmo débutera sa carrière Switch par un peu de recyclage (comme sur les autres consoles quand on y pense) et voici donc les trailers des titres du mois de mars :dès le lancement japonais le 3 mars, etle 30 du même mois.A retenir :- Dans les deux cas, tout le contenu des autres versions.- En bonus, un scénario inédit sur Naotara Ii dans Nobunaga's Ambition.- « Photographier » des objets avec la caméra infrarouge du Joy-Con permettra de créer de nouveaux généraux.- Possibilité d'utiliser le tactile pour la navigation et le zoom du champ de bataille.Aucune date européenne pour ces deux jeux de stratégie.