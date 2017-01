Yooka Laylee aura ses mini-jeux en multi

Comme pour continuer à faire lien avec leurs œuvres N64 sous la bannière de Rare (comme Conker et Donkey Kong), l'équipe de Playtonic proposera bien une annexe multi dansavec huit mini-jeux jouables jusqu'à quatre en multi local, et intégrant du classement en ligne.La vidéo ci-dessous présente tout cela en rappelant qu'à l'instar d'un, le solo bénéficiera d'une composante « coopération », le second joueur servant de simple soutien.Lancement prévu le 11 avril sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, puis un peu plus tard sur Nintendo Switch.