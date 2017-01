For Honor présente sa beta en vidéos

Ubisoft précise ses plans sur la bêta fermée dequi ouvrira ses portes du 26 au 29 janvier sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Et voici donc ce que à quoi aurez accès :- 9 classes à raison de 3 par faction- 3 modes : Domination (4VS4), Rixe (2VS2) et Duel (1VS1)- 6 cartesOn rajoutera que cette bêta intégrera le système asynchrone de « Guerre des Factions » décrites dans une des deux vidéos ci-dessous.Enfin, si vous avez peur de ne pas avoir de clé malgré votre inscription à la bêta, vous pouvez allez faire un tourpour en obtenir une, à condition de suivre jusqu'au bout la narration des trois personnages principaux de cette nouvelle licence, attendue dans sa version complète pour le 14 février.