Une version Xbox One pour Path of Exile

Sorti il y a quatre ans sur PC et sans cesse mis à jour depuis, le diablo-likeviendra tenter sa chance sur console avec l'annonce d'une version Xbox One qui déboulera dans le courant de l'année.Le jeu sera un F2P qui proposera la totalité du contenu lâché depuis, dont l'update 3.0.0 et son cinquième acte. Si le suivi se poursuivra donc désormais sur les deux supports, le développeur indique tout de même qu'il n'y aura pas de cross-play en raison de petites différences dans le gameplay, comme au niveau des raccourcis ou de certaines compétences qui peuvent être légèrement différentes.