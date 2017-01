Et un trailer de plus pourpour illustrer un peu la troisième et dernière démo qui sera uniquement accessible ce week-end, sachant que vous pouvez la pré-télécharger de suite pour gagner un peu de temps. On rappelle que vous y trouverez un nouveau stage en deux versions (jour et crépuscule), un combat de boss et la possibilité d'y jouer en ligne.Le jeu complet arrivera dans trois semaines sur PS4.