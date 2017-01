Fire Emblem Heroes se présente

Que cela plaise ou non,était le principal morceau du petit Direct de Nintendo, et il s'agit donc de l'épisode smartphone qui sortira le 2 février prochain sur Android et « bientôt » sur iOS (avant ou après ?).Ce jeu de stratégie reprendra les bases de la série intégrera les différents héros de la série, avec au programme une campagne principale et au moins une « Tour d'entraînement » pour leveler sa team.Contrairement à, le titre adoptera la voie du F2P, avec donc un bon lot de micro-paiements dont on ne sait encore pas grand-chose pour le moment.Un petit tourvous permettra d'associer le site officiel à votre compte MyNintendo pour grapiller quelques piécettes, et voter pour votre héros favori (un vote par jour). Les deux persos gagnants (héros et héroïne) auront droit à une tenue spéciale (payante), tandis que le classement permettra de débloquer chaque mois des fonds d'écrans pour votre appareil.Le trailer :