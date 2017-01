Shiness voit le bout du tunnel

Il aura pris son temps mais cette fois c'est bon,amorce enfin la dernière étape de son développement, le jeu étant terminé pour laisser l'équipe s'attarder sur le debug et la phase de certification.Du coup, Focus Home qui se charge de l'édition boîte peut préciser la date de lancement et ce sera donc « avant » la fin du trimestre, donc le 31 mars dans le pire des cas.Rappel des détails sur cette production française :- 35h de jeu- Une trentaine de boss- Une centaine de streums pour le bestiaire- Une OST de 2h- 20 quêtes spéciales- Un peu plus de 30 magies- Du crafting- Plein de donjons