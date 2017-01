Persona 5 : nouvelle vidéo

C'est au travers d'une petite vidéo (sous-titrée en français contrairement au jeu qui restera lui en anglais) que Atlus présente brièvement le concept des donjons de, qu'on pourra atteindre directement depuis notre smartphone et qui cette fois auront tous un thème précis sans être généré aléatoirement.Coté progression, on évoque le besoin de discrétion dans certains (logique pour des « voleurs »), un mot sur le système de combat incluant la possibilité de pousser les ennemis à fuir pour grappiller davantage de pognons et des objets bonus.Lancement toujours prévu pour le 4 avril sur PS4 & PS3.