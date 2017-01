Pokémon GO : 950 millions de $ en 2016 Pokémon GO : 950 millions de $ en 2016

Même si l'on en parle moins, Pokémon GO poursuit tout de même sa route avec son gros parc de fidèles, et l'organisme « App Annie » annonce justement que le titre aura tout de même réussi à engranger un CA de 950 millions de dollars en 2016, avec un certain creux durant l'automne mais ensuite rattrapé par quelques retours en toute fin d'année grâce aux différents events. Cela fait tout de même 95 millions dans les poches de Nintendo en parts « brutes », l'estimation restant difficile à faire puisque la firme possède également des droits sur la Pokémon Company et Niantic.



Reste à voir si le succès continuera maintenant en 2017, les fans continuant d'attendre de nouvelles annonces de la part de Niantic, particulièrement concernant le reste de la Gen2, les légendaires qui se font toujours désirer, et tout simplement des nouveautés porteuses pour relancer un peu la machine.