Hitman : vidéo en attendant la version boîte

A tout ceux qui n'ont pas souhaité adhérer au format épisodique (alors que le titre s'y prête très bien), rappelons queaura droit à sa sortie boîte ce 31 janvier sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.A l'intérieur, les six épisodes de la Saison 1 (Saison 2 encore non confirmée d'ailleurs), les bonus assassinats, deux packs de missions, l'OST et enfin un making-of. En voici une nouvelle vidéo pour patienter.