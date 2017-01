Little Nightmares : trailer et date de sortie

Bandai Namco termine sa journée en nous offrant un nouveau trailer de, petit jeu d'aventure à ambiance horrifique passée de l'indépendance au soutien de l'éditeur précité qui se permettra du coup de sortir une version boîte sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.On nous apprend en outre, car ça a de l'importance, que le titre sortira officiellement le 28 avril, avec même un collector « Six Edition » rajoutant une figurine de 10cm, l'OST, un poster et quelques stickers. Si vous précommandez le jeu, quelle que soit l'édition, vous aurez également droit à deux masques bonus in-game.