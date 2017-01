Lors du show japonais le week-end dernier, Square Enix a présenté en détails la version Switch de, bundle qui regroupera les deux épisodes pour une version plus ou moins identique à ce que l'on a pu voir sur PlayStation 4.La compilation sera proposée dès le lancement japonais de la Switch, donc le 3 mars, et on attend maintenant de voir quand l'Europe sera servie, en rappelant tout de même quesera disponible sur PS4 en avril.Et pour ceux qui ont loupé le trailer officiel :