Frozenbyte dévoile Has Been Heroes

Le studio Frozenbyte (auteur des différents Trine) a dévoilé, une nouvelle licence qui mixera la stratégie et le rogue-like, avec différents héros et comme de coutume un paquet d'objets et de magies à récupérer aléatoirement pour progresser de plus en plus loin à chaque session.Lancement prévu pour le 3 mars, sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, au prix de 19,99€. Concernant la version boîte, GameStop étant l'éditeur, il faudra attendre de voir si Micromania souhaite s'occuper de la chose.