On reste de nouveau du coté de la Switch avec du gameplay pour, illustrant les premières nouveautés annoncées pour cette édition qui, on le rappelle ci-besoin, inclura évidemment les deux DLC payants de la Wii U.Donc de nouveaux personnages (dont la team Splatoon), le retour de la plume et un mode Battle. On souhaite évidemment que de nouveaux circuits soient au programme et il faudra donc attendre que Nintendo communique davantage sur tout cela d'ici le 28 avril prochain.