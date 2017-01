Arms : 9 minutes de gameplay

Prévu pour la période de lancement Switch (courant printemps), le petitse présente avec une longue vidéo de gameplay et il n'y aura pas besoin d'aller jusqu'au bout pour comprendre le concept, à savoir se démonter la tronche à coups de poings via la gyroscopie de nos deux joycons.Le gros problème, c'est qu'on ignore encore tout du contenu pour ce titre qui n'a pas encore de prix annoncé. On sait qu'il y a 5 personnages, du versus à 2 ou contre l'IA et… c'est tout pour le moment.