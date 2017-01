Nintendo : Live Treehouse Switch dès 15h30

Après la conférence, Nintendo va nous présenter plus en détails ses différents titres du line-up Switch via un TreeHouse qui débutera à 15h30 et dont la durée est encore indéterminée.On ignore également quels seront les titres présents, mais il est au moins certain quefasse de nouveau le show, ce qui ne sera pas du luxe vu qu'il s'agit du principal titre de lancement.