Sea of Thieves : un mot sur la coopération

Rare continue de communiquer sur sonavec ici un nouveau carnet de développeur axé sur le coté coopération qui sera essentiel pour vivre l'expérience au mieux. Et on parle bien ici d'un « vrai » besoin de s'entraider car en plus des séquences sur le bateau où chacun sera à sa tâche, les passages sur la terre ferme feront aussi l'objet d'un minimum de communication. Exemple concret : seul l'un du groupe tiendra la carte au trésor, avec tout de même la possibilité de la montrer à ses alliés s'il est nul en orientation.On continue néanmoins d'en attendre une date de sortie.