For Honor : la bêta pour la fin du mois

Ubisoft revient surpour en préciser la période de bêta, terme toujours très relatif à un mois de la sortie mais passons. C'est donc du 26 au 29 janvier que les intéressés, préalablement inscrits, pourront s'essayer à quelques unes des classes de ce titre à mi-chemin entre du Musô et du Souls-like selon le moment.La version complète sera elle lâchée dans les bacs le 14 février, sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.