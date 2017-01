Rime : 27 minutes de gameplay

Une fois de plus, c'est IGN qui se charge de donner des nouvelles de, le fameux bébé de Tequila Works qui s'illustre ici avec les 27 premières minutes de l'aventure. Comme indiqué il y a quelques jours, le début du jeu sera expressément plus linéaire pour aider à la prise en main, tandis que les autres chapitres pourront se montrer un poil plus libre dans l'exploration, sans non plus tomber dans l'open-world.Sortie prévue en mai prochain sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.