NiOh : une petite vidéo (cinématique)

Comme pour rappeler quecherchera lui à mettre en avant son background à coup de cinématiques, Koei Tecmo nous en partage un extrait illustrant la rencontre entre William et une mystérieuse kunoichi.Rien de plus pour le moment et on peut retourner patienter jusqu'au début du mois prochain, moment où le titre sortira mondialement : le 7 février aux USA, le 8 en Europe et le 9 au Japon. Uniquement que PS4 dans tous les cas.