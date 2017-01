Dissidia Final Fantasy : le 21ème perso dévoilé

Encore du Square Enix qui nous dévoile maintenant le 21ème personnage à rejoindre le casting deversion Arcade, et il s'agit donc de Kuja, l'antagoniste deLe combattant sera lâché dans les salles à la fin du mois, et si l'équipe maintient son rythme, on peut déjà se donner RDV le mois prochain pour une nouvelle MAJ du jeu, dont on attend toujours une annonce concrète sur PS4.Warrior of Light (FFI)Firion (FFII)Onion Knight (FFIII)Cecil Harvey (FFIV)Bartz Klauser (FFV)Terra Branford (FFVI)Cloud Strife (FFVII)Squall Leonhart (FFVIII)Zidane Trival (FFIX)Tidus (FFX)Shantotto (FFXI)Vaan (FFXII)Lightning (FFXIII)Y'Shtola (FFXIV)Garland (FFI)Kain Highwind (FFIV)Kefka (FFVI)Sephiroth (FFVII)Kuja (FFIX)Ramza Beoulve (FF Tactics)Ace (FF Type-0)