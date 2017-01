Une petite vidéo pour Ghost Recon : Wildlands

Ubisoft (plus précisément la filiale brésilienne) diffuse une petite vidéo sur, illustrant rapidement une mission où « tout se passe comme prévu », chacun des joueurs étant à sa tâche entre la reconnaissance, le sniper, celui qui s'occupe de l'hélicoptère et bien entendu celui chargé d'exfiltrer l'otage.C'est court mais cela donne un aperçu de ce titre attendu pour le 7 mars prochain sur PC/PS4/One et pour ceux qui veulent en voir plus, rappelons qu'une bêta fermée aura prochainement lieu, avec toujours la possibilité de s'inscrire