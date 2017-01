Bloodstained redonne des nouvelles

Koji Igarashi profite de cette semaine assez calme en actualité pour redonner des nouvelles de, suite spirituelle (mais néanmoins légitime) de la franchiseUne courte vidéo donc, où il faudra faire preuve d'imagination pour rajouter ce qu'il y aura dans la version finale : davantage d'effets, des objets, des ennemis et même un magasin, tenu par un certain Johannes.sortira courant 2018 (dans les six premiers mois selon les promesses), sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PS Vita et Wii U. Et évidemment, on sent que cette dernière version ne tardera pas, comme, a être remplacée.