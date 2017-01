Activision lâche ses droits sur TMNT & Spiderman

Ce n'est apparemment pas demain la veille que Activision retentera les adaptations de Spider-Man et Tortues Ninjas : le groupe n'a pas souhaité renouveler ses droits, menant à la disparition des titres affiliés sur les différents Store, comme les deuxainsi que(sorti en mai 2016). Bien entendu, il est toujours possible de se procurer les versions boîtes, même s'il n'y aura jamais de réapprovisionnement une fois le stock restant écoulé.Parmi les « petites licences d'Activision », il suffit de jeter un œil aux différentes plates-formes numériques pour comprendre que la société a encore les droits (pour le moment) sur quelques bricoles comme Transformers, Deadpool, Korra et Tony Hawk.