God Eater : du neuf à dévoiler en février

Lors du dernier TGS en septembre 2016, le producteur de(Yûsuke Tomizawa) a lâché une courte vidéo teaser pour sous-entendre l'annonce prochaine du troisième épisode de la franchise, sans encore pleinement officialiser la chose.Cela devrait néanmoins être fait le mois prochain, l'homme assurant vouloir profiter des sept ans de la série pour lâcher davantage d'informations sur l'avenir, et donc probablement sur ce nouveau MH-like apparu de base sur PSP.Pour ceux qui veulent rattraper leur retard, rappelons qu'il est possible de vous procurer sur PS4, incluant même le remake du premier épisode, et le tout traduit en français.