Hideaki Itsuno : une annonce cette année

Hideaki Itsuno nous souhaite ses vœux pour 2017 via Twitter, ce qui est gentil, mais déclare également que cette année lui permettra enfin d'annoncer son nouveau projet. Pas d'indice malheureusement, l'homme ayant ensuite pris la fuite devant la vague de followers hurlant au Devil May Cry 5.



Un nouvel épisode serait d'ailleurs pleinement légitime, la série fêtant ses 15 ans, mais on oubliera pas que l'homme a également travaillé sur la série Dragon's Dogma qui mériterait un deuxième épisode, surtout que l'occident est toujours privé de l'épisode F2P sorti depuis quelques temps.



En revanche, difficile de penser que Capcom réponde positivement à son souhait de ressusciter Rival Schools ou Capcom VS SNK, l'éditeur continuant de plancher sur le suivi de Street Fighter V sans parler de l'arrivée en fin d'année de Marvel VS Capcom Infinite.