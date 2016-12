Dragon Quest XI : vidéo et nouvelles infos

Du neuf était promis pourpour ce 29 décembre et il s'agit en fait d'un mini-reportage dans les locaux des développeurs (avec quelques séquences off-screen) qui permet d'apprendre de nouvelles choses dans le jeu.- Il sera possible de camper.- On ignore si l'on pourra camper à loisir (via un item) ou s'il s'agira de zones particulières.- Dans cette séance, il sera évidemment possible de régénérer ses HP/MP, sauvegarder mais également accéder à un atelier de crafting.- Le crafting demande évidemment certains ingrédients, mais certains éléments affichent également une « difficulté ». On ne sait pas s'il y aura un niveau de craft pour l'équipe, ou s'il faudra atteindre certaines étapes du jeu pour avoir le droit de créer certaines armes plus puissantes que la moyenne.- A l'instar du dernier DQ Monsters, on pourra maintenant chevaucher des dragons.