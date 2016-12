SEGA continue de maintenir à flot la campagne marketing deavec ici un nouveau trailer pour faire les présentations de Ophelia, l'héroïne de ce spin-off (et peut-être le début d'une franchise à part) qui misera davantage sur le RPG que sur le coté purement tactical.Prévu pour le 19 janvier sur les terres japonaises, le titre arrivera chez nous pendant le printemps, sur PS4, One et Vita (uniquement en dématérialisé dans ce dernier cas).